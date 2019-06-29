花壇是全台唯一栽植茉莉花經濟作物，花田面積獨步全國，仲夏茉莉花藝術季今年擴大規模，安排磚窯花香輕旅行，還結合泡茶、茉莉花肥皂、以及薰茶等有趣的活動。（吳敏菁攝）

仲夏茉莉飄香，花壇是全國唯一把茉莉花當作經濟作物大面積種植，為了推廣在地特色產業，7月12、13日在花壇夢想館廣場舉辦「仲夏茉莉藝術季」，29日磚窯花香輕旅行率先暖場了，感受花壇蛻變和土地芬芳，行囊滿滿。

彰化縣長王惠美表示，花壇出產的茉莉花占全台灣80％，花壇鄉農會結合花壇鄉公所，把傳統茉莉花轉型進行多樣化行銷，還推廣無毒茉莉花，透過品牌加持及文創開發等，真的是「芬芳美麗滿枝枒」，綻放地方的驕傲。

尤其廢棄的穀倉，變身成為茉莉花壇夢想館，賦予茉莉花各式產品和花農一個平台，讓更多人知道，短短幾年創下10幾萬旅遊人次，這次茉莉花藝術季再擴大，結合泡茶、茉莉花肥皂、以及薰茶等相關活動，增加農民收入。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，這次磚窯花香輕旅行包含有茉莉花壇夢想館、順達窯業、花樹銀行等生態旅行，和以前有不一樣玩法，深入土地的芬芳，即將登場的藝術季還有小小茶師、茉莉香皂DIY、茉莉薰茶DIY和茉莉星光饗宴等，搭配農特產品展售和米食推廣。

花壇鄉長顧勝敏表示，花壇還有許多特色，有全台灣唯一戴官帽的土地公，還有中部最大的淡水魚苗的集散中心，磚窯產業也轉型觀光，出產的稻米也很有名，來花壇品味茉莉飄香，還能發掘多采多姿的寶藏。

(中時 )