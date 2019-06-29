新竹遠東巨城將於7月11日至8月11日於1樓廣場推出亞洲首創全台首場「伊藤潤二移動式密室逃脫─富仇」。（陳育賢翻攝）

新竹遠東巨城將在暑期推出全台獨家「夏日偶像派對」。（陳育賢翻攝）

為迎接暑假，新竹Big City遠東巨城購物中心即日起推出多個餐飲獨家品牌、各式快閃店、卡通動漫特展，另搭配第2屆Big City街頭藝術節的雜技藝術嘉年華，要陪親子們快樂過暑假！

遠東巨城在暑期展開前，特別於4樓美食街1次開出3家全新品牌滿足消費者味蕾，此次新推出的餐飲店包括新泰式麵食及市集販售泰國商品的「大心EXPRESS」；台北以外唯山全新店型的道地日本拉麵「一風堂EXPRESS」；另還有來自新加坡60年傳奇名店「黃亞細肉骨茶」全台第3家店。

7月1日在B1有即將登場的手搖飲料店「米塔黑糖」，7月11日有風靡日本的進口食品雜貨「KALDI Coffee Farm咖樂迪咖啡農場」隆重開幕。

遠東巨城營運長游欣宜指出，巨城不斷打造最大餐飲集結地，引進的品牌皆深受消費者喜愛，今年暑假更結合遠東巨城APP推出線上活動，只要下載並註冊成為會員，7月5日至7月14日每天都可獲得1次「暑假爽刮美食樂」遊戲體驗，有機會刮中一風堂拉麵、黃亞細肉骨茶買1送1、購物抵用券100元、美食券50元等好禮。

7月10日至8月31日另可參加「BIG呷霸PASSPORT」美食集點活動，成為APP會員後進入遊戲畫面參加集點，活動期間於遠東巨城購物中心各樓層餐飲店櫃消費後，掃描發票即順利完成集1點，至不同餐飲店櫃消費持續累計點數，集滿10點獲得威秀電影票1張，集滿70點最高有機會奪得1萬5000元購物抵用券。

此外，7月11日至8月11日於1樓廣場有亞洲首創全台首場「伊藤潤二移動式密室逃脫─富仇」，首度結合密室逃脫，運用大型聲光機關搭配多元化玩法，讓參與者找出事件的真相，現場還有恐怖創意商品及驚嚇創意套餐，讓玩家大呼過癮。

同時段於1樓創藝廳還有全台獨家的「夏日偶像派對」適合全家大小盡情共遊；第2屆Big City街頭藝術節，即日起至7月14日搜尋第2屆Big City街頭藝術節活動網站，投票選出心目中最佳表演者，每周將抽出1名幸運兒還可獲得巨城購物抵用券1000元。

(中時 )