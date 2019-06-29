陳奕迅預告今年開場表演很有意義。（圖／游定剛、范佐意攝）

金曲歌王陳奕迅今(29日)稍早登上金曲30星光大道，帥氣的他以一身黑色皮衣外套、戴著墨鏡現身，今年金曲獎陳奕迅將擔任開場表演，他預告這次表演的主題叫做「金氏紀綠」，會探訪金曲經典歌曲再串聯起來，原本很有壓力，現在非常期待表演給大家看，主持人瑪麗則透露昨有偷看陳奕迅彩排，自己看了差點哭出來。

陳奕迅透露，這次入圍的作品特別有意義，有兩首國語歌、一首英文歌，其他都是粵語歌，沒想到仍能獲得金曲評審青睞，讓他很開心，感覺到音樂無國界，去年金曲29結束後他便獲邀參加金曲30的表演，作品能入圍算是意外收穫。

陳奕迅在聯訪時說，自己約從一個多月前開始思考開場表演，要從歌詞中安排有連貫性的段落是最困難的部分，他先賣關子不透露會唱那些歌，但可以分享會唱自己《Special Thanks To...》，也就是首度得到金曲獎肯定專輯裡的歌曲，笑說在安排曲目的時候很煩惱，後來很感謝自己當年出了這張專輯，連貫的用處很大。

陳奕迅說每次入圍金曲獎時都很興奮，可能是因為大家的熱情，昨晚雖晚睡了，但睡得不錯，因為很在意這個演出所以不斷練習，被問是否看好誰得獎？陳奕迅說沒想那麼多，只想管好表演，若用一首歌表達自己心情，他會用《Special Thanks To...》裡的一首歌，想用來感謝大家。

(中時電子報)