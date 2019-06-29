台中市北區漢口路三段近漢陽街的交叉路口一家黑白切麵店29日下午4時45分突然發生氣爆，轟然巨響嚇壞鄰居，警消接獲報案後，立即到場馳援，救出6人，4人為受波及的路人以及柯姓屋主、屋主妻子也受到輕微嗆傷，經送中國醫藥大學附設醫院救治，暫無生命危險。

路人指稱騎車經過，突然聽到轟然巨響，但因為沒有出現火煙，經通報消防隊出動各式消防車5輛、救護車2輛、消防人員21名，在5分鐘後抵達現場。

警消到場發現是漢口路三段178號黑白切担仔麵店冒出白煙，現場1樓有火，還有4個瓦斯鋼瓶，其中1個沒有關閉，現場還有不少物品噴出，疑似是氣爆造成，趕緊佈水線搶救。

警消獲報後到現場佈水線救災。（馮惠宜攝）

最後也將4位路人及柯姓屋主、屋主妻子等6人送往中國附醫救治，柯姓屋主夫婦有輕微嗆傷，而另4人則是4肢有撕裂傷，皆無生命危險，實際發生原因，消防局與轄局二分局火調人員將深入調查。

消防局指出，29日約下午4點45分接獲報案，北區漢口路三段1棟民宅發生火警；民眾報案中說，飲料店茶湯會隔壁有爆音，消防局文昌分隊到場時，發現現場有東西噴出，疑似氣爆造成，一樓火勢於4點57分撲滅。

(中時 )