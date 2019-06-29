國民黨總統初選第二場國政願景發表會29日在台中市登場，會後高雄市長韓國瑜對自己在政見會上花三分鐘論述反毒表示，毒品氾濫動搖國本，反毒是一個決心問題，他希望中央跟地方政府能夠聯手，一定要讓台灣變成一個無毒的國家。

政見會後韓國瑜一派輕鬆帶著兩名國民黨市議員步入會場，還稱兩位是帥哥、美女，指著自己說「秃子」。他說，在政見會中把心裡的話、心裡的理念跟心裡的憂慮告訴台灣民眾，包括青年的未來教育、文化、勞工還有反毒的的決心。

他強調，反毒是個態度，現在暑假來臨，他很擔心毒品已經全面漫延，而且全面攻陷學校，從市區到郊區學校，甚至攻到原住原住民的地區，毒品氾濫對台灣將來真的是動搖國本。

所以他覺得反毒是一個決心問題，希望中央跟地方政府能夠聯手，因為很多要反毒工作，以高雄市政府一己之力是做不到，例如阻絕境外，這就需要海關海巡署的配合，例如查緝，需要檢察官的專業，這些市政府都沒有辦法做，但是毒品的氾濫絕對不能繼續，一定要讓台灣變成一個無毒的國家，所以他特別把寶貴的時間用來論述一下，也代表他對毒品氾濫的憂心。

另外，對於在他在參加行政院會之後，蘇貞昌多次針對他，媒體問及他的看法，他也幽默表示，他和蘇貞昌院長在立法院是老同事，而且他們是當今政壇唯二的禿頭，應該要相親相愛。「卡韓國瑜不重要，但是卡高雄市民的建設、防疫、各種經濟發展那就是重要的事情」，他希望蘇貞昌院長能夠一視同仁，對高雄市的所有問題大力支持，讓278萬的高雄市民能夠過更好的日子。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時 )