嘉義市長黃敏惠（後排右）贈送長壽獎。（廖素慧翻攝）

嘉義市青春不老趴，社區老幼同台跳舞展現活力。（廖素慧攝）

嘉義市政府29日舉辦不老青春趴，有千名阿公阿嬤聚在港坪運動公園體育館做健康操、跳有氧舞蹈、土風舞，手舞足蹈，笑咪咪，展現精神飽滿的活力，市長黃敏惠贈送長輩們「長壽獎」，祝大家健康呷百二。

市衛生局鼓勵銀髮族運動養生，29日舉辦108年嘉義市長者活力競賽活動，有16隊社區長輩一起同樂，約千名65歲以上銀髮族熱情尬舞，包括65歲以上有576位、80歲以上有57位、最長的93歲有3位，阿公阿嬤們精神奕奕比試舞技，是一場萬歲青春動感趴。

現場有視障團體為公嬤按摩紓壓活絡筋骨，讓他們跳舞一點兒也不累；中正大學運動i台灣團隊指導長輩們如何運動保健；崇仁醫專美容保健科學生擔任禮賓大使，為阿嬤做手部彩繪美甲服務；嘉創中心食工所提供「高齡食品讓長輩品評」；東區資源輔具中心展示「銀髮族輔具與交通工具」。

黃敏惠表示，嘉義市是全台第一個高齡友善城市，是幸福城市，因為這個城市看得到長輩開心的笑容，老人家勇健，子女無後顧之憂，就能安心拚經濟創造幸福家庭，期勉長輩們要顧好健康。

衛生局表示，競賽前3名是東川社區發展協會、東門社區發展協會、仁義社區發展協會，此外，前2名團隊將代表嘉義市參加8月衛生福利部國民健康署的南區分區競賽。

(中時 )