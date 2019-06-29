國民黨總統初選國政願景發表會第二場29日在台中登場，郭台銘拋出0到6歲由國家來養大餅，財源哪裡來？郭埋下伏筆表示，在台北壓軸場會詳細說明。郭台銘也強調，將來拚經濟不是平庸式經濟，是以高科技為主軸的成長，沒有科技的整合，拚經濟沒有競爭力，不能賺到錢一切都是空談。

郭台銘指出，大家都很關注發表會，他以發展經濟、賺到錢、讓國家把餅做大，作為主軸貫穿所有議題，任何支票誰都會開，空頭支票不會捉去坐牢，但是兌不了現的，經濟搞不好，一切都是空談。

郭台銘說，他一直注意日本川習會最新狀況，結果都在預期中，包括以科技代領經濟的成長是最軸心、貿易戰將畫下短暫句點，取而代之是科技戰爭。台灣處在東進西和過程中，怎麼做成台灣獲利、美國達標、讓大陸人能順利經濟轉型？將來所有拚經濟，不是平庸式經濟，是一個以高科技為主軸的成長，一種用網路、AI的新科技。

郭台銘表示，1年前、半年前他沒有要選總統，可是已經在推廣AI，大家說 AI不能用在庶民經濟，他強調，經濟的背後有6個字「是科技的整合」，沒有科技的整合，拚經濟就沒有競爭力，不能賺到錢一切都是空談。

針對拋出零到6歲新生兒由國家來養大餅，財源要從哪來？郭台銘自問自答賣關子說，「在台北壓軸場會有詳細說明大家，下回分解」。

(中時 )