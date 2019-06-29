女新人帶媽媽走紅毯 直接露四球放大絕！ 18:382019/06/29 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林愷倫（右）與林愷倫媽媽（左）。（圖／翻攝自hamivideo） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金曲30今（29）日登場，當中21歲的女新人歌手「Karencici」林愷倫，以首張專輯《SHA YAN》入圍「最佳新人獎」和「最佳演唱錄音專輯獎」，星光大道身穿超辣紅色三截式，加上媽媽深V陪同，一起「露四球」壓星光大道。 林愷倫（右2）穿著性感三截式服裝，加上媽媽深V登場。（圖／翻攝自hamivideo） 林愷倫曾為蔡依林、田馥甄寫歌，本屆金曲獎她入圍「最佳新人獎」和「最佳演唱錄音專輯獎」，沒想到國外長大的她，穿著超辣三截式深紅色服裝，加上媽媽深V陪走星光大道，驚豔全場。 林愷倫。（圖／翻攝自林愷倫臉書） (中時電子報) #金曲獎.金曲30 #星光大道 #紅毯 #林愷倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲閃婚後首現身 言承旭走金曲紅毯「爆瘦憔悴」 18:322019/06/29 娛樂 Dennis連4次叫錯名！入圍者尷尬糾正 網傻眼：失禮 17:442019/06/29 娛樂 宋慧喬、宋仲基親密照流出！網驚：他們到底怎麼了 18:032019/06/29 娛樂 陳奕迅墨鏡皮衣登金曲 預告開場「會讓人哭出來」 18:112019/06/29 娛樂 李千那太瘦了！金曲紅毯激露美腿、驚人排骨胸 18:232019/06/29 娛樂 獨／《是非》紅到日本！他飾兩角演《深夜食堂》 14:492019/06/29 娛樂 金曲30不斷更新》S.H.E、蔡依林槓龜最佳MV獎 16:332019/06/29 娛樂 4天前才燦笑比愛心！全美善如今已是冰冷遺體 17:142019/06/29 娛樂 怕被問林志玲閃婚？言承旭登金曲突不接受聯訪 17:232019/06/29 娛樂 Lulu金曲紅毯「蕾絲透視裝」性感開場 背面還藏這心機！ 17:152019/06/29 娛樂 娛樂熱門新聞 《太陽》男星曝宋慧喬私下一面 竟讓眾人嚇壞了 - 娛樂 《擁抱太陽的月亮》女星全美善 飯店輕生享年48歲 - 娛樂 疑罹憂鬱症 全美善曝懷胎10月「只見老公2次」 - 娛樂 宋慧喬、宋仲基親密照流出！網驚：他們到底怎麼了 - 娛樂 蔡依林不走金曲30紅毯 鄧紫棋、艾怡良爭第一美 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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