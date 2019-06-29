金曲30今（29）日登場，當中21歲的女新人歌手「Karencici」林愷倫，以首張專輯《SHA YAN》入圍「最佳新人獎」和「最佳演唱錄音專輯獎」，星光大道身穿超辣紅色三截式，加上媽媽深V陪同，一起「露四球」壓星光大道。

林愷倫（右2）穿著性感三截式服裝，加上媽媽深V登場。（圖／翻攝自hamivideo）

林愷倫曾為蔡依林、田馥甄寫歌，本屆金曲獎她入圍「最佳新人獎」和「最佳演唱錄音專輯獎」，沒想到國外長大的她，穿著超辣三截式深紅色服裝，加上媽媽深V陪走星光大道，驚豔全場。

林愷倫。（圖／翻攝自林愷倫臉書）

(中時電子報)