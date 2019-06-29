言承旭走星光紅毯。(圖／廖映翔 攝)

金曲30今(29日)晚間在台北小巨蛋盛大舉行，不僅頒獎典禮本身看點滿滿，星光紅毯也讓人相當期待，其中最受關注的莫過出席擔任頒獎人的言承旭，許久沒出席金曲獎的他，一現身果然引爆現場尖叫聲，他穿著長袖繁複正裝渾身散發滿滿男神魅力，然也被發現帥氣之餘，似乎明顯消瘦，散發滄桑感。

言承旭久違踏上金曲紅毯，然典禮前透過經紀人宣布只接受星光大道主持人訪問，之後不接受媒體聯訪，被推測跟「第一名模」林志玲閃婚AKIRA有關，疑想避免模糊焦點。

而今晚言承旭登上金曲紅毯，果然不負眾望，一襲緞面襯衫搭配正式西裝，滿滿貴公子華麗感，被讚「真的有帥到」，但他一改過去爽朗風格，臉上蓄鬍，加上明顯消瘦，讓網友覺得有些憔悴滄桑，不禁將之與林志玲閃婚一事聯想在一起，直呼看了心疼，至於本次出席擔綱頒獎人，言承旭坦言滿緊張的，但全程掛著招牌靦腆笑容，男神魅力依然不減。

(中時電子報)