唱36年首搶歌后！蔡秋鳳高衩大露背 網狂讚：第一美 18:332019/06/29 中時電子報 施品瑜 、 廖映翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡秋鳳高衩秀美腿。（圖／翻攝自Hami Video） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡秋鳳露美背。（圖／翻攝自Hami Video） 蔡秋鳳被網友大讚氣質破表。（廖映翔攝） 第30屆金曲獎今（29日）在台北小巨蛋登場，唱紅〈金包銀〉、〈爽到你艱苦到我〉等夯曲的蔡秋鳳，今年首次入圍最佳台語女歌手獎，她以一身白色禮服亮相紅毯，不只開高衩秀美腿，一轉身更是大挖空，露出整片美背，被網友狂讚是「紅毯第一美」。 出道多年的蔡秋鳳，今年首次入圍今曲獎，聽到主持人說自己唱了40年，急忙澄清只有36年，反應相當可愛，而她不只露美腿，美背也一覽無遺，氣質破表，網友看了直誇「蔡秋鳳的禮服好看啊，目前第一美」、「腿也太美」、「鳳姐禮服超有氣質」、「保養的很好耶」。 (中時電子報) #金曲30 #蔡秋鳳 也許您會感興趣 推薦閱讀 張秀卿離婚怪蔡秋鳳觸霉頭 04:102019/06/25 娛樂新聞 著名禮服店酒店大亂鬥 警逮13幫派份子 08:212019/06/25 社會 與偶像爭年度歌曲 茄子蛋聽天由命 04:102019/06/26 娛樂新聞 Karencici爭新人獎老媽負責露 04:102019/06/27 娛樂新聞 霸氣宣告不走金曲紅毯 蔡依林：我沒興趣 12:392019/06/28 娛樂 女星影展紅毯「露性感雙球慘變形」網笑：像土石流 16:202019/06/28 星光 蔡依林走紅毯沒興趣 04:102019/06/29 娛樂新聞 金曲30不斷更新》S.H.E、蔡依林槓龜最佳MV獎 16:332019/06/29 娛樂 Lulu金曲紅毯「蕾絲透視裝」性感開場 背面還藏這心機！ 17:152019/06/29 娛樂 【金曲30】「3個月狂減5kg」就為了金曲紅毯！Lulu挖空透視裝辣翻 18:302019/06/29 星光 娛樂熱門新聞 《太陽》男星曝宋慧喬私下一面 竟讓眾人嚇壞了 - 娛樂 《擁抱太陽的月亮》女星全美善 飯店輕生享年48歲 - 娛樂 疑罹憂鬱症 全美善曝懷胎10月「只見老公2次」 - 娛樂 宋慧喬、宋仲基親密照流出！網驚：他們到底怎麼了 - 娛樂 蔡依林不走金曲30紅毯 鄧紫棋、艾怡良爭第一美 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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