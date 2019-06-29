蔡秋鳳露美背。（圖／翻攝自Hami Video）

蔡秋鳳被網友大讚氣質破表。（廖映翔攝）

第30屆金曲獎今（29日）在台北小巨蛋登場，唱紅〈金包銀〉、〈爽到你艱苦到我〉等夯曲的蔡秋鳳，今年首次入圍最佳台語女歌手獎，她以一身白色禮服亮相紅毯，不只開高衩秀美腿，一轉身更是大挖空，露出整片美背，被網友狂讚是「紅毯第一美」。

出道多年的蔡秋鳳，今年首次入圍今曲獎，聽到主持人說自己唱了40年，急忙澄清只有36年，反應相當可愛，而她不只露美腿，美背也一覽無遺，氣質破表，網友看了直誇「蔡秋鳳的禮服好看啊，目前第一美」、「腿也太美」、「鳳姐禮服超有氣質」、「保養的很好耶」。

(中時電子報)