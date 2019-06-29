前立法院長王金平29日到台南出席全國商圈會員大會，被問到國民黨黨內初選問題，目前看來情勢在伯仲之間的韓國瑜、郭台銘雙方陣營競爭激烈，未來無論誰出線，是否會對藍營選情造成衝擊，王金平表示，影響是一定會有的，他認為雙方發言應互相節制，初選出爐後黨中央也要負起整合責任，唯一目標就是2020年政黨輪替能夠順利完成；對於近期高雄民眾發起罷免韓國瑜，他表示尊重，個人沒有意見。

王金平退出國民黨總統黨內初選後依然行程滿檔，勤跑基層匯集人氣，29日到台南出席全國商圈會員大會，大推電子支付的「高雄幣」，被問到對藍營黨內初選看法，他說近日與韓、郭見面，都沒有談到選舉話題，但認為2人相爭對選情有一定程度影響，而國民黨已經沒有分裂的本錢，雙方陣營要停止互相酸來酸去的行為。

王金平說，他這陣子勤跑基層，就是為了凝聚各方面力量、整合支持者資源，讓2020年政黨輪替能夠完成，不論是誰代表國民黨出線，黨中央都要負起整合的責任。

(中時 )