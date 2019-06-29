《朝日新聞》報導， 熟悉北韓內部事務人士透露，北韓領導人金正恩正在進行最後協調，打算30日前往南北韓邊境的非軍事區與美國總統川普見面，很可能是在板門店。

川普29日透過推特等向金正恩喊話，提及他在G20大阪領袖峰會後將訪問南韓，願意在兩韓非軍事區（DMZ）見金正恩，握手寒暄，北韓方面立刻有了回應。川普和金正29日若順利會面的話，將是繼2018年6月新加坡、今年2月河內會晤後，第3次的會談。

朝日報導，在河內舉行美朝會談時，北韓沒有回應美國完全無核化的要求導致談判破裂，國際社會持續對北韓制裁。金正恩作出正面的回應可能想和美國重啟談判，進而要求放鬆經濟制裁。

報導指出，北韓經濟專家分析，經濟制裁導致北韓外幣不足，對經濟造成嚴重的影響。這次若能在板門店實現美朝高峰會談，能否成為重新啟動談判的突破口將成為焦點。

但南韓的北韓專家指出，會談前不太可能展開實務協商，很有可能只成為雙方表現出有意展開無核化協商的姿態而已。

(中時 )