在二期稻作採收後舉辦，已經邁入第3年的「田間玩很大」活動，今年提前到暑假，轉型為8梯次的農遊行程，邀請知名作家、人氣部落客、農業專家、五星級飯店主廚與遊客一起暢遊農村。（莊曜聰攝）

台南市後壁區「無米樂稻米促進會」為發展稻米觀光效益，呼籲國人重視米食文化，將曾連續舉辦3年的「田間玩很大」轉型，首度以「跨界體驗」為主題，邀請不同領域知名人士、專家下鄉體驗，今年暑假起首度與農委會農糧署南分署和南市觀光旅遊局合作，推出「誰來午餐之農村生活體驗」8梯次活動，29日邀來作家劉克襄打頭陣，揭開活動序幕。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，協會致力推動稻米文化，歷年來舉辦多項推廣活動，包括稻米小學堂開設，稻田認養、農事體驗等，而在二期作收割時期舉辦的「田間玩很大」活動，每年吸引上千人次下鄉參與，是年度盛事，也是後壁稻米收成時的特色風景。

為將活動效益延續，今年起將活動提前到暑假，增加為每周都有不同主題的8梯次「誰來午餐之農村生活體驗」，邀請知名作家、人氣部落客、農業專家、五星級飯店主廚與報名遊客一起暢遊農村。

29日首梯次活動登場，請來知名作家劉克襄同遊，體驗收割稻作、醃漬破布子、中午品嘗農家道地美食，再搭三輪車漫遊頂長社區、享用地瓜、香茅茶等農村點心，DIY設計米袋等，內容豐富。

「誰來午餐之農村生活體驗」即日起到8月底止每周末都有相關遊程，每梯次限額40名，詳細活動內容可上「台南市無米樂稻米促進會」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )