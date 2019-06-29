桃園市空服員職業工會20日罷工至今已是第10天，工會會員今天「同意」資方所提訴求，可望簽下團體協約，對此，有學者說，未來在走到罷工的過程，可能會有更多阻礙，期待各工會應設置專責的研究人力，研究談判的技巧、議題的塑造，工運才會走的長久。

曾研究桃園市空服員職業工會與長榮資方協商過程的文化大學勞工關係學系教授謝棋楠表示，在此次達成共識的議題上，工會妥協但沒有退讓，反而是資方損失較多，包括取消航班、空服員加薪等。

謝棋楠認為，從一開始桃園市空服員職業工會就是想要走到罷工，中間的談判、協商其實都只是程序，「但這樣是錯的」，而是應該從過程中凝聚彼此的共識。他建議，其實桃空職工走到罷工要經過2至3年的過程，工會應該可以透過與社會對話，讓社會瞭解他們的訴求合理性。

未來工運的走向，謝棋楠指出，此次資方採取許多反制作為，相信全台灣的公司都看到也學習，如果未來工會要走到罷工，資方勢必會有更多的動作，工會如果要好好反制，勢必要有更多的研究人員，研究問題的論述、談判的技巧等，不僅僅靠社運界人士運作，而是要有法律、人力管理等相關專業的人加入，這樣工運才會走的更久。

(中時 )