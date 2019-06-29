蔡依林這次入圍金曲30七項大獎。（圖／翻攝自jolin_cai IG）

天后蔡依林（Jolin）今年以《Ugly Beauty》專輯入圍金曲30七項大獎，和另一名歌后林憶蓮的《0》成為今年入圍大贏家，一向是星光大道常勝軍的蔡依林，昨閃電宣布因為沒興趣，決定不參加金曲獎紅毯，今(29日)星光大道開跑，蔡依林雖未現身，也在IG貼出自己本打算現身穿的戰袍，可見她性感露出火辣香肩與雪膚，讓網友直呼戀愛了。

蔡依林昨上午在臉書投下震撼彈，直說：「紅毯像是制定美的競技場，那種衣服等於藝人的遊戲規則， 常讓人誤以為自己別無選擇。」她想了很久，不知道紅毯對自己的意義為何，「我知道我沒興趣， 那為何沒興趣？沒有熱忱啊」，並透過經紀人表示今年決定不走紅毯，決定任性的選擇「衷於熱誠」。

雖未出現星光大道，蔡依林稍早仍在IG分享自己正在準備造型的照片，可見她頂著一頭黑色與亞麻灰混色的短髮，戴著復古眼鏡，身上穿著深色牛仔平肩禮服，吊帶自然垂落，露出香肩與鎖骨，她自嘲寫下：「準備好了！！點餐！」，粉絲回應：「女神」、「姐要點我嗎」、「再一次愛了」、「祝福姐獎拿到手軟」。

(中時電子報)