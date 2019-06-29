大復戲院閒置27年，活化重現「北港座」風華。（張朝欣攝）

大復戲院活化音樂會，雲林縣長張麗善（右六）與眾人高歌合唱。（張朝欣攝）

閒置27年的雲林縣北港鎮大復戲院，經雲林縣政府列為歷史建築修復活化，29日舉辦懷舊音樂會，並由縣長張麗善發表《北港小鎮》新歌，日後將做為地方藝文展場，重現大復戲院舊稱「北港座」風華。

大復戲院創立於1927年，日據時期稱為「北港座」，台灣光復後改名為大復戲院。早年除了播放電影，還不定期安排秀場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾到此演出，風光一時，直到電視普及後，於27年前停止營業。

大復戲院經整修活化，29日舉辦「2019北港好日子」懷舊音樂會，由雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭永義等人共同主持，眾人與歌手王瑞瑜合唱《蝸牛與黃鸝鳥》，並發表歌手林隆璇與兒子林亭翰為北港鎮創作的《北港小鎮》新歌MV。

張麗善表示，北港鎮在極盛時期有大復、北港、振興及國賓4家戲院，大復戲院是當時北港街上首建的劇場建築，經中央文化部與雲林縣政府共同活化，老戲院因此得到重生契機，未來將多樣化經營，朝常民娛樂場域型態發展。

縣文化處長陳璧君指出，北港大復戲院懷舊音樂會於29、30日每天舉辦2場，邀請到林隆璇、丁曉雯、許景淳、王瑞瑜、李明德等知名歌手演唱膾炙人口的歌曲，透過經典民歌帶領民眾回味過去的美好時光。

地方文史工作者認為非都會區的戲院文化因時代的變遷幾乎消失殆盡，藉由大復戲院的重新啟用，可讓年輕人了解戲院的興衰史，這也是雲林縣首座活化再利用的老戲院，極具指標意義。

(中時 )