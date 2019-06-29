雲林縣就業博覽會29日在縣立體育館登場，共有102家廠商聯合徵才，提供職缺超過1500個，現場並設有履歷健診、職涯測驗諮詢服務，求職的情況相當熱烈，希望藉由此次活動把人才留在雲林縣「留住人才發大財」。

雲林縣政府為幫助民眾在地業、就近照護家庭，29日舉辦近年來規模最大的就業博覽會，全國知名企業台塑、義美、上銀、正新、豐泰、艾杰旭（旭硝子）、福懋興業、福懋科技等廠商都到場徵才，吸引上千名求職民眾。

雲林縣長張麗善表示，此次就業博覽會共有102家廠商聯合徵才，90％以上為縣內的公司行號，且產業類別多元，包含服務業、食品加工業、製造業與長照服務業等，希望可吸引旅外雲林子弟回家鄉就業「留住人才發大財」。

勞工處處長張世忠指出，今年徵才活動特別規畫「履歷健診」、「職涯輔導」、「彩妝及頭髮義剪」專區，免費提供求職者履歷健檢、職涯測驗，以及剪髮、開運彩妝等簡易整體造型，為求職民眾解惑及強化就業能力。

求職民眾說，他在外縣市工作多年，很希望回家鄉就近照顧父母，此次徵才活動邀集眾多廠商，讓他免於四處奔波求職，很感謝縣府的用心。

目前正值求職旺季，雲林縣府特別提醒求職民眾提高警覺，堅持「三要七不原則」，即「要請家人或親友陪同面試」、「要檢視應徵資訊屬實」、「要做好蒐集應徵公司資料」；「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用不明飲料、不非法工作」。

(中時 )