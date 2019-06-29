桃園市空服員職業工會20日罷工至昨天已是第10天，經過會員投票，決定同意資方所提方案，可望今天與資方簽訂團體協約，對此，有學者表示，此次罷工的過程中，資方對某些訴求特別有堅持，未來勞工如果選擇罷工，可能要考慮是否能取得想要的訴求。

外界認為此次罷工中，工會相對妥協較多，台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，或許勞工在一些訴求上妥協較多，但也不是沒有取得任何成果，期待台灣的勞工運動能從中學習到一些經驗。此次資方對禁搭便車、勞工董事等訴求較堅持，甚至有虧損也無所謂，此時若工能打動社會，也是會使資方不得不考慮的因素。

辛炳隆分析，此次罷工的過程中，社會的氛圍相對較不支持工會，如果工會爭取的是過勞工時、勞動待遇等問題，也能爭取較多社會認同，但討論的焦點如禁搭便車、勞工董事等訴求因涉及經營自主權，無法獲得較多支持。

辛炳隆認為，此次的案例會使未來走到罷工時，會讓勞工重視罷工是否會得到想要的東西。他指出，其實每次的罷工都是種學習的過程，但此次較遺憾的是消費者仍期待政府介入解決爭議，但其實消費者能造成更大的壓力，迫使勞資完成談判。

(中時 )