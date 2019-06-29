林志玲與日本放浪兄弟的AKIRA本月6日宣布閃婚，震驚各界，與她情纏17年的言承旭28日晚間從成都返台，29日首度亮相金曲獎，不過他為閃林志玲話題，一度傳出他臨時決定不走紅毯，後又提出要求「不拍照、不聯訪、只接受星光大道主持人訪問」3個原則。蓄鬍造型、看起來有點憔悴的他，行經紅毯後台的文字媒體訪問區時沒有停下腳步，聽到記者問：「林志玲結婚有沒有給他什麼祝福？」他臉僵憋嘴，露出尷尬微笑快閃而去。

蓄鬍造型的言承旭一登上紅毯，粉絲尖叫聲不斷，星光大道主持人瑪麗問他今天心情如何？他笑回「滿緊張的」，接著又問「有沒有期待遇到哪位音樂人？」他秒回「陳鎮川，川哥」，隨即匆匆結束不到一分鐘的訪問。他行經星光大道媒體訪問區時原本也打算直接走掉，禁不起媒體鼓譟，又退回來跟大家打招呼，也僅止於說聲「大家好」，介紹一下行頭，就直接離開。

(中時 )