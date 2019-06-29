萬華警方出動快打警力制止衝突。（陳鴻偉翻攝）

40歲周姓男子27日晚找林姓等5名友人，到西門町KTV唱歌喝酒，並豪氣表示：「這攤我處理啦！」眾人半信半疑前往，喝到次日凌晨1時許散會時，卻發現周不付錢還想落跑，5人氣得在店外追周，並將他圍住痛打，轄區萬華警方獲報後出動快打部隊，將滋事的6人全數帶回警局。

被打得渾身是傷的周，後來在身上被發現有安非他命吸食器及殘渣，被依毒品罪送辦，周也對3個打他最用力的友人提出傷害告訴，另2人則被依違反社會秩序維護法送辦，6人全都有事，在警局時互相責怪，好友為此全部反目。

萬華警方28日凌晨獲報，成都路上有民眾打群架，隨即出動約10人的快打部隊，到場後將打成一團的眾人拉開，並全部帶回警局。

其中被打得最嚴重的周，要求驗傷並對眾人提告，眾人則供稱周找大家喝酒唱歌，還說要付錢，但後來他卻翻臉說沒講過，還想趁機落跑，因氣不過才對他動手。

(中時 )