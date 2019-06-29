疾管署副署長莊人祥（林周義攝）

台南首例本土登革熱病例現蹤！疾管署今公布國內新增2例登革熱病例，其中1例來自台南永康區、1例來自高雄三民區，不排除為第三波疫情。疾管署研判，台南病例感染源為症狀不明顯的境外移入個案，與高雄無關，高雄案例則為三民區群聚感染新案例。

疾管署副署長莊人祥表示，台南首例登革熱本土案例為永康區甲頂里一名30多歲的男性，近期無出國史，6月22日至27日出現發燒、關節痛、肌肉痠痛、食慾不振、出疹的症狀，直到第4次就醫才確定感染登革病毒第二型。因感染型別與高雄不同，研判感染源為症狀不明顯的境外移入個案。

高雄新確診的案例為三民區鼎金里一名10多歲的女性，近期無出國史，活動地以住家及工作地（鼎中里）為主。該名女性曾在6月19日至27日前往鼎強里友人家，並在28日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，確診感染登革熱病毒第4型。其同住者未出現疑似症狀，不排除為三民區鼎金里金獅湖周邊社區感染。

針對台南及高雄的疫情，莊人祥表示，衛生單位已前往個案居住地及周邊進行孳生源清除、噴藥作業，並對民眾進行衛教。疾管署26至26日亦派員至金獅湖市場執行地毯式孳生源巡查，後續將擴大疫調，並進行緊急防治、病媒蚊監測、風險評估等工作。

截至目前為止，國內共累計29例本土登革熱病例，其中台南市1例（永康區）、高雄市28例（三民區25例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例）；境外移入方面，則累計182例病例，感染國家以印尼、菲律賓、越南為主。

為防登革熱找上門，疾管署提醒民眾，雨後需加強落實「巡、倒、清、刷」的步驟。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )