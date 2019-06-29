中華女足隊長王湘惠28日以木蘭聯賽形象大使的身分，前往北市職棒球員工會拜會，與工會辦公室主任兼發言人趙子維相見歡。趙子維除了提供寶貴經驗，也鼓勵王湘惠在女足職業化之前，先扮演好凝聚球員的角色，「我覺得女足是最能代表兩性平權的運動，湘惠有旅外經驗，責任很大！」趙子維說。

職棒球員工會成立於1995年，為台灣第一個職業運動員工會組織，目前有超過9成的中職球員為工會會員。恰好工會現任理事長周思齊跟王湘惠是出身於花蓮光復鄉的舊識，也都有維護運動員權益的理念，促成了這次拜會請益。

木蘭女足聯賽主要是體育署出資補助，加上部分地方政府與企業的支持，今年來到第6年球季。參賽球員目前幾乎都是學生或教練、教師，屬於兼職身分，距離真正的職業化還很遠。不過王湘惠目前是中華足協的理事，足協也在籌組球員委員會，有未來朝工會發展的雛型。

職棒工會主任兼發言人趙子維強調團結球員的重要性。（中華足協提供）

「工會是什麼？我們常跟球員說，工會就是『你自己』，是所有球員的集合，代表所有球員來發聲。」趙子維向王湘惠說明工會的概念及重要性，指出特別是以台灣運動員的養成途徑，造成球員非常不「社會化」，下了球場很多事情都需要工會協助，例如法律糾紛或會計需求，工會就是球員的避風港。

雖然女足職業化還很遠，但王湘惠與隨同拜會的台灣足球發展協會代表向趙子維透露，足協計畫明年木蘭聯賽強制各隊至少聘請1個全職球員，希望職棒工會提供制式合約供參考，趙子維則爽快答應，並說：「這份制式合約在我們看來是最基本、低階的保障，但對女足或其他運動而言，可能是高標準了！」

王湘惠聆聽職棒工會對維護運動員權益的想法。（中華足協提供）

趙子維強調，中職近年來球員重視自我權益的意識提升，工會得以推動更多好的制度，箇中關鍵是很多旅外球員回來，帶回國外的觀念，而王湘惠有到日本、中國大陸的旅外經驗，責任重大。

「在職業化之前，湘惠妳得先凝聚球員的想法，『團結』很重要！」趙子維表示，王湘惠目前有理事身分，足協也規畫成立球員委員會與兩性平權委員會，都是維護球員權益很好的基礎。他也預祝中華女足在奧運資格賽踢出佳績，並在政府積極推動的氛圍下，早日達成職業化的夢想。

王湘惠與台灣足球發展協會成員拜會職棒工會。（中華足協提供）

(中時電子報)