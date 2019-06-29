陽岱鋼繼23日對戰軟銀先發後，巨人休兵5日再戰養樂多，對方派出左投石川雅規，陽岱鋼也獲得先發機會，難得連續2場比賽先發。陽岱鋼雖然首打席敲出雙殺，不過4局上半敲出關鍵安打帶有2分打點，幫助巨人率先取得2比0領先。

陽岱鋼23日交流賽最終戰獲得先發機會，當日賽前6月打擊率高達4成23，不過3打席或2次保送、1次三振後，在第7局遭到提前換下場。而今日巨人重回中央聯盟比賽，對戰洋樂多左投石川雅規，左打的陽岱鋼獲得先發機會，擔任先發第五棒、右外野手。

陽岱鋼雖然在首打席敲出雙殺，不過4局上半隊友坂本勇人先靠失誤上壘後，丸佳浩敲出全隊第2支安打，並趁機攻占二、三壘，接著陽岱鋼把握機會，在2好3壞滿球數的情況下，將一顆幾乎要挖地瓜的變化球，巧打成右半邊安打(此顆球官網顯示為122公里的沉球Sinker，不過應為圈指變速球)，帶有2分打點，幫助巨人率先取得2比0領先。

(中時電子報)