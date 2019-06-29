新竹市將軍村經1年多的修復後，「將軍村圖書資訊園區」29日正式開放。（陳育賢攝）

新竹市將軍村經1年多的修復後，「將軍村圖書資訊園區」29日正式開放，市府特別辦理「將軍村回來了！」市集，讓民眾前來體驗3棟眷舍變身成的「生活里院」、「修復館」及「慢食學院」，另，串門子市集與好吃的眷村美食更是吸引大批遊客，現場重現眷村時光。

市長林智堅表示，1958年823砲戰後，國家為照顧將領及其家眷而打造金城新村，當年共有89戶，由於住戶大都是將軍級眷戶，因此有將軍村之稱，之後因時代變遷，他上任時僅剩15戶，特別之處在於這15戶都是將領之家。

這些將軍的宅邸都是依照美軍顧問團宿舍規畫，不僅格局方正且都有庭院，因此他極力保留，感謝文化部長鄭麗君支持建設將軍村。

目前第1期修復工程已獲得文化部「眷村文化保存新星計畫」經費支持，1期雖已完工，但2期經費仍有缺口，為讓下1代了解英勇戰士守護家園的歷史，市府已完成第2期共12棟眷舍的修復設計。

修復後的1期3棟屋舍成為「生活里院」、「修復館」及「慢食學院」，其中修復館有花藝團隊進駐，未來將帶來很多課程，讓民眾受惠。

原住戶張蘭澄將軍指出，他在1959年7月遷入金城新村，在此住了53年一直到2013年改建才搬遷，市府之後將僅剩的15棟眷舍全數保存登錄為歷史建築，期待新竹市眷村文化可以持續保留，也希望未來第2期12棟可以盡早修復完成，讓將軍村成為新竹地區新指標。

前來參加開幕儀式的文化部長鄭麗君則表示，她上任不久就來過金城新村，今天是來喜迎「將軍村回來了」，她承諾文化部對於將軍村2期的工程經費一定合作到底。

鄭麗君說，行政院正在審查國防部研提的「國軍眷村文化保存及發展條例」草案，以專法保存其轄下的文化資產，文化部未來也將持續與各部會及地方共同協力，讓文化資產的榮光再現到當代的生活中。

(中時 )