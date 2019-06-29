雪霸處戶外環境教育攀樹體驗。（雪霸處提供）

大島正伸於講座講述祖父大島正滿的故事。（雪霸處提供）

台灣櫻花鉤吻鮭是瀕臨絕種的保育類動物，自1919年正式命名迄今已滿百年，鮭魚族群的復育仰賴研究人員及保育人士積極落實棲地改善及放流作業等工作，已稍稍舒緩鮭魚的滅種危機，正逢雪霸國家公園管理處成立27周年，鮭魚復育的心路歷程透過專題演講再現世人眼前。

雪霸處29日在苗栗大湖汶水遊客中心舉辦27周年處慶系列活動，活動有2大主軸，分別為「國寶魚命名100年專題演講」和「雪霸小行星發表會」，另辦理戶外環境教育活動，包含攀樹體驗、定向越野運動等，讓民眾親自大自然。

櫻花鉤吻鮭的復育是雪霸處重點工作之一，一路走來仰賴諸多保育前輩的努力，逢鮭魚正式命名滿100年，雪霸處自27至29日邀請命名者之一的大島正滿之孫子大島正伸教授，及各界關心保育工作的夥伴共同舉辦論壇，透過棲地現勘、鮭魚放流及專題演講等活動，細數百年保育之路，集思未來的保育策略與展望。

專題演講中指出，櫻花鉤吻鮭瀕臨絕種起源自1969年德基水庫完工，大甲溪上游地區興建數十座防砂壩，加上大量開墾種植高麗菜及水果，農藥與肥料流入溪中破壞水質，且毒魚事件不斷，使得鮭魚數量急劇下降。

經近年七家灣溪1號防砂壩的拆除、農地回收造林等，櫻花鉤吻鮭的放流作業擴展到多處歷史溪流，包含合歡溪及有勝溪均出現國寶魚的蹤跡，並由當地居民共同巡護，今年野生族群已達6800尾，然而面對氣候變遷的挑戰下，持續復育鮭魚重返大甲溪上游，仍是未來持續努力的目標。

(中時 )