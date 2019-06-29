向苗栗志工致敬演唱會29日登場，千名志工入場享受音樂盛宴。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌向志工們揮手致意，感謝志工平時犧牲假日辛勞付出。（巫靜婷攝）

公益演唱會主持人馬國畢開場演唱「歡喜就好」炒熱氣氛。（巫靜婷攝）

向志工致敬演唱會眾星雲集，圖為KaNiT樂團熱情開唱。（巫靜婷攝）

向志工致敬演唱會眾星雲集，圖為台語歌王高向鵬。（巫靜婷攝）

向志工致敬演唱會眾星雲集，圖為超偶美聲唱匠江明娟。（主辦單位提供）

向志工致敬演唱會眾星雲集，圖為勵志歌王阿吉仔。（主辦單位提供）

向志工致敬演唱會眾星雲集，圖為凍齡女王向娃。（主辦單位提供）

向志工致敬演唱會眾星雲集，圖為PUB歌王辛龍。（主辦單位提供）

向志工致敬演唱會眾星雲集，圖為金曲最佳二重唱組合南方二重唱。（主辦單位提供）

慰勞長期服務社會的志工，傳遞「今天我顧人．明天人顧我」之良善精神，旺旺文教基金會今年以「向全國志工致敬」為主題與苗栗縣政府合作，29日下午2點在苗栗縣竹南鎮苗北藝文中心演藝廳舉辦公益演唱會，感謝社服志工們常年無私奉獻與大愛，千名志工受邀同歡，現場熱鬧又溫馨。

文化需要傳承，音樂能陶冶身心，給資深藝人舞台，給年輕歌手圓夢的機會，旺旺中時集團自2013年起，於全台巡迴舉辦92場公益演唱會，超過8萬名志工參加，用音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣的口碑，今年與縣府社會處、苗栗縣創栗協會、苗栗縣志願服務推廣中心合作，用歌聲傳遞愛與關懷，慰勞志工辛勞。

演唱會邀請領有「苗栗縣有效期限內志願服務榮譽卡」的志工免費入場，人手一支螢光筆照亮演藝廳，千人燈海星光熠熠，隨著歌曲搖擺，志工們時而開口歡唱，時而闔眼享受，感受到社會的溫暖，更有動力服務他人。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣共有1萬9262名志工，是縣府推動各項縣政的重要夥伴，每次參與社區、社團、學校等活動行程時，都會看到志工默默付出的身影，藉著舉辦公益演唱會的機會，感謝各領域服務的志工隊，期盼這股「助人最樂、微笑服務」的精神，吸引更多鄉親投身志願服務工作，讓志工的「軟實力」帶動苗栗發展。

(中時 )