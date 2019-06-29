朱姓男子因購車糾紛心生不滿，竟怒開市價數百萬元的高級保時捷休旅車，加足油門衝撞保時捷台中展示中心，不但撞破玻璃大門，並衝入櫃台，他還丟擲酒精桶，持十字鎬敲毀大廳桌椅、吧檯及電腦等物砸店。台中地院簡易庭依恐嚇危害安全罪，判他徒刑3月，得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，朱男簽約購買價格不斐的Porsche Panamera 4 E-Hybrid名車，發生交易紛爭而心生不滿，他在先購妥十字鎬、清潔用酒精等物品，在2018年5月2日17時許，駕駛1輛白色保時捷休旅車前往保時捷台中展示中心，撞破大門玻璃，仍不罷休，再續踩油門衝進櫃台，導致自動門感應器、大門玻璃及櫃檯毀損。

朱男下車，從車上拿出十字鎬及4公升酒精桶，先將酒精桶往店內丟，再持十字鎬敲毀大廳桌椅、吧檯玻璃、筆記型電腦等物。朱男並揮舞十字鎬，作勢對店內人員威脅恫稱：「你們都不要上班，叫副總出來跟我講」。

案經警察到場處理，台中地檢署起訴。台中地院簡易庭認為，朱男有交易糾紛卻不思理性溝通協調，竟駕車衝撞、丟擲酒精桶及揮舞十字鎬等行為，恐嚇造成店內人員驚嚇害怕，惟念朱男在法院審理期間認罪，並與展示中心達成和解，對方表示不再追究，因此判刑3月，可易科罰金。

(中時 )