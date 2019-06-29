7天前預言網路聲量非常不利工會，長榮罷工可能失敗收場，桃園市議員王浩宇果然神算！他今(29)日分析，工會遇到真正的資方，玩法還跟對付官股的華航一樣，結果嚴重誤判形勢。他並認為，這次勞資旅客、旅行社都重傷，大概只有背後操縱的工會和想利用這場罷工幫立委選舉造勢的政黨唯一獲益。

桃園空服員職業工會今(29)日會員投票，決議接受長榮航空提出的最新方案，結束10天的罷工行動。工會代表隨後與資方舉行閉門會議，討論簽定團體協約相關細節。

王浩宇在臉書上發文表示，工會遇到真正的資方了，玩法還跟對付官股的華航一樣，結果就是嚴重誤判形勢、錯過好幾次見好就收的機會。

他指出，這場代價高昂的勞資課讓勞資雙方都受到重傷，空服員沒爭取到什麼權益，長榮資方與股東損失10幾億、旅客、旅行社的犧牲變得幾乎毫無意義。

王浩宇認為，「唯一的獲益者，大概只剩下背後操作這場罷工的工會，還有本來想趁機攻擊民進黨 、利用這場罷工幫立委選舉造勢的那個政黨。」

(中時電子報)