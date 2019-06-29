吸引57隊國中、小球隊報名的第2屆桃捷盃足球賽，今明兩天在青埔足球場進行決賽，桃園市副市長李憲明今天在開幕儀式帶領足球小將們進行運動員宣誓，還小秀球技。現場設有桃捷直達冠軍、桃捷紅不讓、桃捷直達美好三個闖關活動，李憲明親自挑戰，也和現場大小朋友一起玩得不亦樂乎。

李憲明表示，桃園捷運公司營運表現亮眼，通車初期日平均運量51,000人，目前成長至74,000人，感謝桃園捷運團隊的努力。為了回饋社會，投入公益推廣足球，副市長勉勵在場的選手們，盡力發揮奪得最好的成績，用運動來鍛鍊體魄，也邀請在場的嘉賓，10月份一起到桃園為全運會選手加油！

桃園市體育局長莊佳佳出席桃捷盃足賽開幕儀式，順便預告10月的桃園全運會。（桃捷提供）

桃園市體育局長莊佳佳表示，足球運動在桃園非常盛行，感謝市民朋友大力支持，10月19日至24日全運會在桃園，是全國最大的綜合型運動賽事，足球比賽將在國立體育大學以及長庚科大舉辦，希望大家共襄盛舉，為桃園選手加油打氣！

桃捷董事長劉坤億表示，桃捷公司今年辦理第2屆桃捷盃足球賽，去年參賽39隊，今年擴大舉辦共有57隊報名，比賽相當激烈。足球運動可以增進身體協調性、智能發展及強健體魄，今日同步舉辦桃捷公司親職日，讓平日辛苦堅守工作崗位的同仁們，帶小朋友放電、增進親子關係。桃捷公司拋磚引玉，日前特地至復興區贈球，挹注偏鄉學童運動資源，並祝福所有隊伍直達美好、直達冠軍！

比賽獲勝隊伍桃捷公司將頒發獎牌、獎盃以及最高5,000元禮券等獎項，今年更增設金靴獎及金手套獎，讓足球小將們爭取個人榮耀。

(中時電子報)