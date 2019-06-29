夏天正是芒果產季，台南愛文芒果聞名全世界，台南市長黃偉哲29日特率隊來到裕毛屋台中公益店推廣台南愛文芒果及台南越光米，推出消費滿額送芒果、購買台南芒果或好米即贈好米試吃包等多項優惠。台中市副市長楊瓊瓔特別到場站台，體驗製作芒果甜飯及夏日輕食芒果三明治，一起宣傳台南優質芒果。

台南市政府今日在台中推廣台南愛文芒果及台南越光米，台中市副市長楊瓊瓔、農業局長蔡精強特別到場一同行銷當令美味。蔡精強歡迎台南市政府及各縣市政府來台中舉辦促銷活動，台中也期待未來有機會到台南及其他縣市舉辦台中市農特產品促銷，建立城市間農産品行銷通路管道，擴増市場通路，互蒙其利。

農業局表示，台中市政府積極投入農產行銷，今年太平區鮮美優質的荔枝將於日本York-benimaru公司的超商上市，盼增加台中市農產品在日本的市佔率，拓展台中市農產品外銷市場。而台南愛文芒果也於今夏在日本超市直銷，即日起在裕毛屋超市中彰地區的台中公益店、台中崇德店及彰化曉陽店也可買得到台南高品質的愛文芒果及越光米。

(中時 )