出租的房子被搞得滿目瘡痍，讓房東好無奈，滿地的污穢物與黃色液體也讓人作噁，甚至有網友直說「是不是屍水」 (圖／翻攝自爆怨公社)

一名房客從2月起就沒繳房租，也完全聯絡不到人，完全人間蒸發，房東忍不住前往租屋處破門而入，但眼前的地獄景象讓在場的人全都傻眼。

男網友在臉書「爆怨公社」PO文求助，表示家人在106年將房子出租，期間房客就時常拖欠房租，儘管事後會補上欠款，但從今年2月開始，房客就再也沒繳過房租，電話也打不通。租約到期後他們在警察跟里長的陪同下破門而入，卻看到屋內滿目瘡痍，除了床墊被割開，棉絮散落滿地外，更是遍布著滿地的污穢物與黃色不明液體，連陪同的警察也都看傻。

詭異的是，房客的東西卻都還保留在屋內，但本人就此蒸發，讓房東不知如何是好，原PO只好上網求助懂法律的人士幫忙。

原PO將照片貼上後，網友也看呆，直呼「這也太扯了」、「這真的是人住的？」、「沒天良的房客」、「根本兇案現場」、「光看就聞得到臭味了」、「好噁心...」，但也有人認為事情不單純，覺得房客應該出事了，否則不會把東西都留下，更有人懷疑應該是有討債人士來翻過，才會變成這樣。

(中時電子報)