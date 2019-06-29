國民黨總統初選第二場國政願景電視政見發表會29日在台中福華飯店登場，由於現場不開放媒體進入，五名參選人究竟私下談了什麼？前台北縣長周錫瑋在會後受訪時表示，韓國瑜建議，初選完畢之後，大家唱唱卡拉ok、烤烤肉、喝喝啤酒。

周錫瑋在會後透露，其實他與郭台銘、張亞中、朱立倫跟韓國瑜都要謝謝國民黨有第二場的政見發表，讓他們終於可以好好大家在一起見見面，見到面就是三分情。

他也說，韓國瑜也有建議說，我們是不是這個初選完畢之後，能夠大家唱唱卡拉OK、烤烤肉、喝喝啤酒。周錫瑋說，他當時第一個想法就是，要不要在政見發表會結束之後，大家就做這個事情，因為初選結束之後做，好像不夠打鐵趁熱，他覺得現在大家把心裡面比較防衛的城牆已經慢慢要拆掉，而且大家見面真的是可以好好去溝通政見，也可以去誇獎對方今天的表現很好、講得很好，大家在一起很開心和樂。

(中時 )