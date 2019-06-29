雲台綠色食品產業合作對接會26日至29日舉辦考察活動，29日赴雲南昆明尋甸進行考察，考察地點有雲南海潮集團聽牧肉牛養殖加工產業項目、昆明庫森農業開發有限公司草莓產業項目與鳳龍灣阿拉丁小鎮，並舉行座談會。

據了解，尋甸近期完成脫貧任務，藉由參訪，雲台會一行了解精準脫貧與尋甸開發項目，尋甸縣投資促進局局長郭寶蓮並對尋甸縣作出概況介紹。郭寶蓮表示，尋甸地處南北大通道的重要節點，位於雲南省南北大通道和滇中環線高速的交會點，向西可以到達滇緬經濟走廊，處在「一帶一路」的核心地帶。此外，尋甸離昆明長水機場只需半小時車程。

郭寶蓮進一步指出，2018年9月尋甸脫貧摘帽，獲大陸全國組織創新獎。交通路網、水利水電、通訊等基礎條件持續提升，為下一步鄉村振興奠定一定基礎，而農業將是尋甸發展的方向。

至於尋甸的發展地位，郭寶蓮指出，尋甸推進四區一城的建設，包含民族團結進步示範區、昆明綠色經濟發展區、休閒養生旅遊度假區，與城市生態涵養區。

雲台綠色食品產業合作對接會26日與27日赴雲南紅河州彌勒市進行考察，分別赴可邑小鎮、東風韻小鎮與太平湖森林小鎮，以了解彌勒打造特色的全境旅遊。

(旺報 )