29日Lamigo桃猿對戰富邦悍將，為新莊球場第1000場例行賽，僅次台中球場1120場及台南球場1115場，而本場比賽朱育賢敲出雙響炮，半季22轟改寫中職30年來的半季最多轟，單月11轟也是中職新紀錄，雙破紀錄寫下歷史新頁。桃猿在3、4、7三局各灌3分奠定勝基，終場以11比4戰勝悍將，收下上半季球隊最後一場勝利。

本日雙方分別派出洪聖欽與陳仕朋先發，3局上半許禹壕敲安上壘、黃敬瑋獲保送，下一棒朱育賢敲出擊中右外野全壘打標竿的紅不讓，為本季第21轟，追平中職半季全壘打紀錄，同時超越高國輝，為半季最多轟的本土打者。

3局下半悍將展開反撲，林宥穎、張正偉、張正偉及陳品捷連續安打將比數追平成3比3。不過第4局桃猿立刻再要回領先，郭嚴文、林承飛、許禹壕敲安，陳晨威的滾地球造成二壘手失誤，桃猿再多添1分，林智平補上安打，桃猿在此局攻下3分大局。

6局下半桃猿在消化試合依舊派出洋投李茲上場中繼，果然順利封鎖悍將打線；而悍將則是在8局上半推出新秀投手楊彬，此為他的生涯初登板，不過面對桃猿強打朱育賢，成為他破中職紀錄的苦主，朱育賢敲出中外野2分炮，為本季第22轟，刷新中職半季最多轟紀錄，同時單月11轟也是中職新紀錄，並將比分擴大成11比3。

8局下半悍將靠投手暴投多添1分，不過最終還是讓桃猿以11比4痛擊悍將，桃猿也順利結束上半季賽程，明日由中信兄弟與富邦悍將在台中洲際球場進行上半季最後一場賽事。

(中時電子報)