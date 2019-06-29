亞洲超人氣女團IZ＊ONE今（29）日在新莊體育館熱力開唱，一開場〈Hey,Bae. Like it〉就讓全場粉絲沸騰，成員們更熱情地向現場粉絲問安，演唱暢銷歌曲〈Pick Me〉、〈La Vie en Rose〉、〈Violeta〉粉絲們更是同步高歌熱舞．演唱結束後更與幸運粉絲一一擊掌，即使手酸也不喊累，展現超高親和力．

昨日抵台，便有廣大粉絲接機歡迎，隨後前往夜市享用台灣美食，許多粉絲更在冰品店與水果攤捕獲偶像．成員們表示，台灣粉絲好熱情，食物也很美味，希望還能有機會到台灣遊玩．IZ＊ONE將於周日飛往日本宣傳新單曲，班機不公開．

IZ＊ONE是由南韓音樂頻道Mnet選秀節目《PRODUCE101》與日本國民偶像天團AKB48所合作的《PRODUCE48》選秀節目中，由樂迷投票選出，共12位成員所組成的全球性女子偶像團體。由粉絲票選所選定的團名IZ＊ONE意即「以全世界粉絲為中心運轉的12色星球，12名少女合為一體的瞬間」之意。

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