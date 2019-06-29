高雄市長韓國瑜2020總統運究竟如何？高雄市觀光局長潘恒旭28日上網路節目接受測字，他寫了一個「玉」字算韓國瑜的總統運，命理師詹惟中解讀說，「大有期待，機會很大」。

詹惟中表示，潘恒旭寫的「玉」字，目前這個字是在反射最近韓國瑜總統之路的一些狀況，可能1個月之後又改了。他分析說，玉為石，石為玉，石跟玉代表土的意思，今年為豬年，豬為水，水土相剋，代表有很多小石頭，確實阻礙了韓國瑜。

詹惟中在Yahoo TV《琳惟不亂》點出，「玉」這個字還暗藏一個土字，又是一個水土相剋的結局，還好這是「玉」，玉是一塊璞玉，是好的玉、好的石頭，所以是加分到極致。另「玉」還藏了一個丁字，丁為火，兩個火，因此他勸韓市長這段時間少發脾氣，多微笑。石頭擋在前面是必然的，但是一定要破除這個石頭，慢慢把石頭搬走，才能夠化解水土剋。

測字總結，詹惟中說，韓國瑜凶中帶吉，開低走高，「玉」有一個王字，最後他會走向王者之道、王者之位，大有期待，機會很大。但是目前他是在搬石頭的狀況。

韓國瑜曾痛批「黑韓產業鏈」，直言這個產業直到他初選沒過，才會停歇，接著轉去攻擊下一個出來的人。

(中時電子報)