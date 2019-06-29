新北市前市長朱立倫今（29）日批評，台中國際機場建設過於緩慢，聲稱還要等16年。交通部民航局表示，「台中機場2035年整體規劃」是以2035年之成長需求為規劃目標，相關建設早已開始，並非還要16年、待2035年才完成。

民航局表示，「台中機場2035年整體規劃」是以年服務人次1000萬人次、建設台中國際機場為中部地區空運樞紐為願景目標。台中機場過去6年客運量由180萬人次成長至264萬人次，主要動能來自國際航線(不含兩岸)，因此，民航局近年已投入15.7億元經費，陸續完成機場聯絡滑行道2、過夜營運機坪等工程，提升機場國際線營運強度；而既有航廈整建工程，也預計今年開始施工。

民航局說，下一階段，預計再投入約29億元，進行聯絡滑行道1、停機坪滑行道及第三航廈工程。後續則預計再投資經費約249億元，新建新國際航廈、跑滑道、機坪等建設，使國際線運量達到600萬人次以上規模。

(工商 )