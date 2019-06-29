婕斯盃全明星羽球對抗賽今於台北和平籃球館展開兩天賽事，前總統馬英九親臨開幕典禮，韓國「羽球男神」李龍大也跟捷斯盃大使王子維打了場表演公益對抗賽，替北市長春國小羽球隊募得10萬元訓練經費，力挺台灣基層羽球。

婕斯盃安排台灣、韓國、丹麥與馬來西亞4隊上演兩天賽事，人氣超高的李龍大除了代表韓國出賽，也在公益表演賽與目前就讀長春國小六年級的許芮苡攜手，對抗婕斯集團大中華區行銷總監王大智與王子維的組合。

只要李龍大／許芮苡多贏1分，婕斯將就會捐出新台幣1萬元善款來推廣基層羽球運動，最後李龍大與許芮苡展現絕佳默契，以11比8勝出。王大智也決定霸氣加碼，共計10萬元作為長春國小羽球校隊訓練經費。

許芮苡（左）表示和李龍大搭檔相當緊張。（海碩整合行銷提供）

許芮苡去年參加羽你同行國小分齡賽獲得第2名，今年更上一層樓贏得冠軍，也因此獲得與李龍大搭配的機會。她在賽後相當興奮地表示：「李龍大除了球技好之外，人也非常友善。他是我心目中的偶像，雖然剛開賽的時候很緊張，不過李龍大告訴我要放鬆、並為自己加油，這也讓我更有信心專注在場上的比賽。」

熱愛運動的馬英九到場開球，也盼藉機推廣全民運動，馬英九說：「平常都是在騎自行車、游泳，並沒有太多機會接觸羽球運動，這次擔任開球嘉賓真的是相當難得的體驗與機會！根據研究統計，運動能夠強壯身體、提高智商，並且讓注意力、記憶力、理解力都獲得提升。希望大家能一同欣賞精彩賽事，讓台灣羽球更加發揚光大。」

前總統馬英九（左三）到婕斯盃擔任開球嘉賓。（海碩整合行銷提供）

(中時電子報)