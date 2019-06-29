復興路、東籠路福興、鹿港交界處店家，遇雨則淹，多年來沉痾老問題，歷經協調總算得到解決，依店家所在的門牌號碼，由福興鄉公所負責提報疏濬計畫向縣政府申請補助。地方也指出，水是流動，造成積水既然不是一天、兩天了，公所權限有限，上級要有統盤的督導和規畫，發現哪地方有問題，立即積極投入予以協助、協調。

鹿港鎮公所表示，由於淹水路段門牌與行政區域是福興鄉，若要由鹿港鎮來清側溝，那麼一跨界，水還是會淹，不能解決問題。

鹿港鎮長許志宏強調，治水攸關民生，決不可能推，但多年沉痾問題，並非只是清一條水溝的問題，而是門牌與行政區域都屬福興鄉，鹿港鎮公所是否有權利義務來清理排水系統？

鹿港鎮公所指出，復興路原屬鄉縣道，在2016年解編之後，區域劃分不明，淹水的路段，屬於福興與鹿港交界，因門牌是福興鄉橋頭村，地下走的也是橋頭排水的系統，從鹿港國中經福興穀倉到中正路，轉彎至復興路是一個循環，屬於橋頭村的生活排水，如果站在使用者的立場，排水溝也不應該由鹿港鎮來清，更何況復興路在屬於鹿港鎮的轄區內，排水溝每年都是定期清淤，所以不曾有淹水現象，唯獨交界處過福興鄉界至福興穀倉都會淹水，鹿港鎮長許志宏認為責任應該釐清。

透過這個事件，地方也建議治水不論大排或小排，都應有統籌的督導和規畫，水脈是一個複雜的網路，只是專注一個點，不能夠全盤解決問題，治水也不是一直在興蓋排水工程，垃圾、泥巴的疏浚、清淤也很重要，縣內希望整個區域以後都不再淹水了，積極全面來把脈。

(中時 )