民眾可以到永康紫龍宮一睹鎮殿之鳥—領角鴞可愛模樣。（拍鳥俱樂部王聰曦拍攝）

永康紫龍宮。（曹婷婷攝）

張著圓滾滾大眼的領角鴞，模樣可愛。（拍鳥俱樂部王文德拍攝）

睜一隻眼閉一隻眼的領角鴞，非常逗趣。（拍鳥俱樂部王聰曦拍攝）

台南市永康區紫龍宮8年前突然飛來一對領角鴞，此後，幾乎每天飛來廟中長駐，更在廟裡繁衍下一代，廟方若播放佛經，領角鴞必專心聆聽，今年農曆3月媽祖生辦桌，向來只停在二樓玉皇殿的領角鴞飛到虎門像是在迎賓，被視為鎮殿之鳥，吸引鳥友、民眾爭睹拍照。

「幾乎三天兩頭都有民眾跑來廟裡，指名要看領角鴞。」紫龍宮的志工紀洺湧說，領角鴞來到廟裡已經有很長一段時間，神奇的是，牠們尚未來廟裡報到時，廟方主祀的觀世音菩薩即曾預言：日後會有神鳥來此。

廟方一開始也不以為意，沒想到，2隻領角鴞翩然而至，從此，成為常客，幾乎天天飛來廟中。廟方主持陳素蘭說，一開始志工在打掃廟，發現地上有鳥的糞便，抬頭一望，就看見有一對領角鴞昂然站在挑高的八卦之上，恰與神明指示不謀而合。

幾年過去，領角鴞儼然成為紫龍宮的吉祥物，不時有民眾上門爭睹，也有鳥友專程拍攝，廟方也來者不拒，打開大門歡迎大家拍攝留念。廟方說，遇見領角鴞可能也需要「緣分」，曾有民眾來找，明明領角鴞就站著原地不動，民眾卻找了一個多小時都沒看見，經廟方提點才找到，但也有人一眼就能瞧見。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，領角鴞為二級保育類動物，珍貴稀有，身長約22至26公分，體重150至220克，《野生動物保育法》明文禁止陳列、展示、持有、飼養或繁殖。不過，領角鴞雖為二級保育動物，但也是都市常見貓頭鷹之一。

廟方表示，目前長駐廟中的領角鴞研判是第2、3代，代代繁衍以廟為家，廟方很珍惜領角鴞來此的情緣，信眾和志工也會不定時拍照、觀察，與信眾分享，甚至吸引外地、日本觀光客慕名來訪。

(中時 )