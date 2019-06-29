NBA休士頓火箭隊超級球星哈登縱橫球場，不過他今天在大陸上海市吃鱉被「吹哨」了，他不是在球場打球被裁判吹哨，而是騎著電動機車在馬路上違規，被交通警察吹哨攔下，交警可不管你是NBA國際球星，一切公事公辦，幸好這段插曲，沒有影響到他出席一場商業活動。

據《新浪新聞》報導，今（29日）天這名休士頓火箭隊大鬍子球星哈登與他隊友在上海參加商業活動，結果因為一行人在騎電動機車前往體育館路上，因為大陸規定50CC以下電動機車是不能雙載，而他們幾個大個子卻兩兩相載，遭交警攔下。

由於大鬍子哈登太有名，也很好認，他們一行被交警攔下後，即被路人認出引起騷動，圍觀民眾拿起手機拍個不停，還大呼賺到了。

NBA球星哈登等人在上海騎電動機車違規雙載被交警攔下開單。（圖/新浪微博）

據報導，按照計畫，哈登和卡佩拉原定於當天下午3點出席在上海曹楊體育館進行的一場商業活動。從網友爆料和現場圖片看，哈登選擇了從住地靜安香格里拉大酒店騎電動車前往曹楊路。

查閱地圖顯示，該行程距離4.4公里。然而有網友曝出圖片，顯示哈登同行人中有涉嫌非法載人問題，一行人隨即被交警在路口攔下。

據哈登活動團隊工作人員透露，哈登車輛被扣，然後他返回香格里拉酒店，重新乘車前往現場。在活動現場哈登說，雨雖然很大，但騎電動機車感覺很好，他覺得很開心。

哈登等球星太有名，被交警攔下立即引起路人圍觀，甚至有人要求合照。

(中時電子報)