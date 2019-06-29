美國和大陸打了一年的貿易戰，美國總統川普終於同意休兵了條款，方案包括美方不再對陸方出口產品加徵新關稅、美方允許美國企業供應及購買華為產品、陸方開始採購美方農產品。早先貿易戰之際，一堆獨派與偏綠民眾認定我方必須要選邊站，跟隨美國，因此認為蔡英文總統推行對中國大陸比較強硬的政策是正確的，然而他們有沒有想過，一旦貿易戰休兵了該怎麼辦？弄得不好，蔡英文搞不好會跟陳水扁總統一樣，被美國視為麻煩製造者。

誠然沒有哪個世界第一強國會樂見第二強國超車自己，但這絕不表示兩者一定會爆發軍事衝突，蘇聯再怎麼強，美國也沒有與之開戰，雙方始終是冷戰，頂多來幾場代理人戰爭，因為雙方都有核武，直接開戰後果不堪設想，縱然都不動用核武，常規戰爭不管誰勝誰負雙方都將損失慘重。

尤其美國又是民主國家，連干涉越戰、出兵伊拉克這樣子中型國家都會遇到國內激烈的反對聲浪了，那要說服民眾與蘇聯或如今的中國大陸這樣的世界第二強國談何容易？就為了一個空泛的保住世界首強目標？如果可以不用戰爭的手段也能達到目標，那何必使用戰爭？

因此目前我們看到川普上任後對中國大陸立場反覆，一下子在習近平來訪時讓自己的孫女用中文背唐詩、唱茉莉花，一下子跟大陸大打貿易戰放盡狠話，一下子又突然休兵。但總之就是不會把事情做絕，不會跟大陸爆發軍事衝突。

那麼當美國與中國大陸關係連貿易戰都不打時，前陣子以為美國會一直跟大陸對抗放膽對大陸各種嗆聲的蔡總統該如何自處？轉彎接受九二共識和大陸和解？只怕被她挑起濃厚兩岸仇恨對抗情緒的支持者無法接受；繼續對大陸嗆聲？之前這樣做兩案關係固然變差，但對美關係趁著美國與大陸打貿易戰可以略有進展，現在繼續這樣，川普顯然不可能再輕易給我們任何甜頭，甚至可能向陳水扁總統時美國的小布希政府一樣，嫌我們政府製造兩岸衝突，是給美國添麻煩，痛斥我們為麻煩製造者，一怒之下說好的軍售如果都全面暫停，我們怎麼辦？繼續靠近20年沒有新戰鬥機的老舊空軍、以及沒有任何一艘具有現代化垂直發射系統軍艦的老式海軍來對抗一年下水軍艦數量相當於1／3個英國海軍的解放軍？

川普的做法看似反覆無常，但卻是一個國家領袖為了國家利益該有的做為，不僅美國，日本親美之餘，也從未在陸美貿易戰期間徹底配合美國與中國大陸撕破臉。如果蔡總統看到這些國際局勢的面對，還不知更改政策，只為了個人與一黨的政治利益和選情考量，持續採取跟大陸對抗的政策，中華民國的未來，只會越來越危險，因為我們的對手越來越強，而我們的靠山又隨時會跟我們的對手和解，不會力挺我們到底。

(中時 )