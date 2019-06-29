桃園市空服員職業工會20日罷工至今邁入第10天，今天雙方重回談判桌，原訂要簽署團體協約，但討論到第一條的不秋後算帳條款隨即觸礁，雙方約定7月2日進行下次協商。

工會表示，雖然昨日與董事長林寶水碰面，並約定今日簽訂團體協約。然而，雙方討論到第一條不秋後算帳條款即觸礁，除公司並未提出不秋後算帳之具體方案，在工會提出具體條文後，公司也未回應，雙方約定7月2日進行下次協商。

而在團體協約簽訂前，罷工繼續，請會員繳交切結書，並配合罷工棚輪班。

針對不秋後算帳，工會提出具體方案，參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態；會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。公司要同意開放GPM(group meeting)工會宣傳時間，每場30分鐘；公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償；公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序；兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務。

(中時 )