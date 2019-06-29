工會投票揭曉! 長榮空服"同意"結束罷工

長榮航與桃空職工今（29）日進行罷工後協商，惟工會要求第一、撤回5月8日因應罷工的公告，也就是因罷工而導致獲利下降、虧損，參與罷工空服員將不發給年終、停止加薪及停止員工及眷屬優待票。第二、恢復參與罷工的會員權益至罷工前的狀態。第三、不追究18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任。惟長榮航無法同意工會訴求，協商破局，意味著18位擅離職守的空服員將遭到公司懲處。至於其他訴求如飛安服勤獎金等尚未討論到。

以下為長榮航對今天協商後的對外聲明：

長榮航空與桃空職工今（29）日於桃園市政府進行罷工後協商，在勞動部、桃園市勞動局的協調下，經過三小時討論後，因為工會堅持要求長榮航撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，長榮航空無法同意，因此勞資未達共識，今日雙方並未簽下協議，對此長榮航空深表遺憾。

同時，工會要求不得秋後算帳，長榮航秉持最大誠意，提出內容完全比照今年華航機師罷工後，在經主管機關協調磋商下所訂的協議條款。對於空服員在罷工期間符合法律所定爭議行為之言行，均會予以尊重，並遵守工會法、勞資爭議處理法及相關法令。

惟涉及違反法令或公司管理規則之行為，基於保障公司及股東權益，仍會依相關規定處理。

2019年5月8日，長榮航為因應工會可能發起之罷工行動發布公告，誠實的告訴所有員工，公司即將面對的嚴峻挑戰，讓員工有心理準備可能會發生之情況，內容包括：若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請/使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施，但罷工期間配合公司班表出勤者，則不受此限。

工會今日認為此公告是秋後算帳，要求公司撤回這項公告，然這是公司對罷工期間支持公司出勤者的獎勵措施，若撤回如何對得起這些堅守崗位，默默支持公司的空、地勤人員。

長榮航空尊重空服員的罷工權，但是這18位空服員早於工會所宣布的罷工行動開始前，即罔顧乘客權益，擅離職守，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職，並進行調查，若查證屬實將會予以懲處，我們必須重申，對此類嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為，長榮航空絕不寬貸。

長榮航空林寶水董事長於今年4月24日即發給全體同仁的一封公開信中，就已經提到「在尚未走到罷工這一步之前，希望雙方能集思廣益尋求共識；反之，一旦走上罷工，公司絕不會因為各方壓力而妥協。」

因此罷工後全體員工一直秉持此信念，堅持到現在，也向政府單位表達，若要談只願意和自己的員工談，不願和外部工會非公司的人員談，因此昨日有機會和具有桃空職工幹部身分，同時也是公司的空服員見面話家常時，才會針對空服員最迫切需要的訴求作討論，希望她們能攜回內部研議再做決定，並請她們能夠為公司的永續經營慎重考慮。

昨（28）日提給空服員的其他五項方案，除了第一項飛安服勤獎金之金額有所變動，其餘四項有關辛勞航班改善、參與人評會、勞資溝通平台、會務假等，皆與公司在工會發動罷工之前，雙方協商所提出的對案一致。雖然在6月20日直播協商時，公司已將飛安服勤獎金每趟飛行發給新台幣150元提高到新台幣200元，然當天工會不同意，也未讓公司說完所有對案內容，即宣告破局。

但林寶水董事長仍釋出誠意，在公司因罷工已公告營收損失高達近18億的狀況下，昨日與工會代表見面時，仍當場將飛安服勤獎金由之前的每趟新台幣200元，提高到區域航線每趟新台幣300元，長程航線每趟新台幣500元，其他訴求願意恢復到工會發動罷工前雙方協商的內容，雖長榮航空今天已經將協約內容提給工會，但未開啟討論。

工會發起的突襲式罷工行動截至目前已經造成長榮航空取消近2,000班航班，營業損失近18億，影響數十萬名旅客的行程。

長榮航指出，相信多數空服員都希望早日歸隊執勤，呼籲工會勿再持續對空服員與社會大眾進行各種情緒勒索，應尊重空服員的自主意願，儘速將三寶歸還給所有空服員，公司隨時歡迎參加罷工的空服員回來加入團隊。

(工商 )