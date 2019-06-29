長榮罷工落幕露曙光，卻有一名34歲林姓空姊在罷工前夕，接到假冒網站客服人員的詐騙電話，以「解除分期付款」老梗，要她操作網路銀行的「隱藏版功能」取消扣款，林女依對方指示操作，結果短短10分鐘內就被騙走3萬元，事後林女驚覺帳戶金額短少，趕緊向警方報案。

警方調查，林女4月間在購物網站刷卡購買了1000多元的營養品，日前突然接到佯稱是賣場工作人員的電話，表示因內部作業疏失，誤把林女設成經銷商，將自動重複刷卡下單10次。

歹徒接著再假冒銀行專員來電，誆稱只要登入網路銀行，在匯出帳號欄輸入「啟動代碼」、金額欄輸入「取消代碼」，就可開啟「隱藏版功能」取消扣款，否則訂單一旦成立，中途均無法取消，事後還需本人親自臨櫃申請退款，林女因即將出勤飛到國外，便按照對方指示操作，不過，林女馬上發現帳戶已匯出3萬元，才沒有繼續被騙。

警方指出，「解除分期扣款」雖是詐騙老梗，但詐騙集團不斷精進，從以前要求被害人操作ATM轉帳外，近年更陸續發展出「購買遊戲點數」、「存款機無摺存款」、「超商代碼繳費」、「操作網路銀行」等多種手法，現在甚至連「隱藏版功能」都出爐。提醒民眾只要接到假客服表示要取消訂單或解除扣款的電話，就一定是詐騙無誤。

(中時 )