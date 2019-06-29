波斯灣局勢持續緊張。美國先前宣布增兵中東，應對伊朗威脅。美軍28日又宣布，一批F-22隱形戰機首次在卡達部署，以保護區內的美國駐軍及利益。伊朗同日亦正式向聯合國安全理事會投訴，抗議美軍無人機日前入侵該國領空。

美國中央司令部空軍表示，F-22戰機27日飛抵卡達，但不清楚具體數量，國防部官員指約有12架。有軍事網站同日稍早報道，多架F-22周25日至26日飛越大西洋抵達西班牙，之後在空中加油機支援下前往卡達。由於區內局勢緊張，美軍先前已在中東部署多架F-15C戰機、F-15E戰鬥轟炸機、F-35A隱形戰機及B-52H戰略轟炸機。

資料顯示，美軍對上次短暫調派F-22到中東執勤是在去年4月，當時在阿拉伯聯合大公國部署，伊朗則在上周擊落美軍1架無人偵察機。值得一提的是，伊朗2012年也曾企圖擊落1架美軍無人機，此後美方派出F-22，為無人機護航。伊朗暫未回應美方的部署行動。

另一方面，伊朗外交部已就美軍無人機入侵領空一事，正式向聯合國安理會提出投訴，並強調伊朗保留捍衞領空及應對任何侵犯行動的權利。美國國防部事後否認無人機曾入侵領空。

(中時 )