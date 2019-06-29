朱育賢不僅僅是暫居打擊四冠王，今日更是一次破3項紀錄，單月11轟、半季22轟、半季73分打點都寫下中職半季歷史新頁，個人今日雙響炮、包辦5分打點，帶領桃猿以11比4戰勝富邦悍將，拿下上半季團隊最後一場的勝利，連總教練洪一中都說他無法挑剔。

「朱育賢的數字真的很可怕，打擊率3成94、95支安打、22轟、73打點，是怪物數字，打點我可能要分2年才能達到。」洪一中總教練在賽後對朱育賢讚不絕口，「朱育賢選手真的很值得有這個成績，很乖、品行好、認真又從不喊累，無法挑剔他。」

朱育賢本人在賽後反而沒有表現太激動，穩重地說，「紀錄是拿來創造的，不要設限自己的能力，每場都盡全力表現自己。面對楊彬是把想法放簡單，抓自己有利的球路做攻擊，全力去揮棒，高興後面結果是好的。」

而他表示今天並沒有特地追求紀錄，「把球擊強就有機會形成好結果，一直想要追求全壘打會讓球擊的太早或讓身體提早開掉，反而會讓節奏亂掉，都是按照教練說的，把球確實擊好就好。」本場比賽為Lamigo桃猿上半季最後一場比賽，朱育賢也不鬆懈，表示下半季一樣要堅持現在所做的東西，要把每一場都表現好。

而本場比賽桃猿讓李茲上場中繼2局，洪總表示這是李茲主動提出的，「他自己要求因為休太久所以想上場丟2局，我問他要第幾局，他說6、7局，也就讓他投，所以他第4局就上去熱身了。」而首局藍寅倫遭陳仕朋觸身球擊到手部，洪總表示藍寅倫初步判斷沒有傷到骨頭，但是手很腫，不過應該沒事。

(中時電子報)