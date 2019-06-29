新任金曲台語歌王流氓阿德。(廖映翔攝)

第30屆金曲獎頒獎典禮今晚盛大登場，稍早台語歌王得主熱騰騰出爐，流氓阿德一舉擊敗康康、大支、廖士賢，還有6度挑戰歌王的許富凱鍍金成功，他會後受訪時提到，這張專輯《溫一壺青春下酒》與過去作品最大的不同，就是「老了」。

流氓阿德說自己為何會有這個外號，因為以前個性、脾氣非常暴躁，但不是對人，而是對這社會的不公不義的現象憤怒，會很直接的方式去表達，「等到有一天當我已經50歲的時候，我覺得對我來講最重要的、最大的幸福在於能跟我最愛的人在一起，我可以很專心去做我的事情，或我喜歡過的生活。」他覺得這就是現在的流氓阿德，跟27年前的流氓阿德，兩者最大的不同。

同時流氓阿德也提到剛剛在台上的感謝名單僅講到製作這張專輯的夥伴，但上一張專輯也有入圍最佳台語男歌手，但他無法上台致謝，因此他也想趁機會感謝他們，「謝謝，沒有你們就沒有流氓阿德存在。」

另外，流氓阿德受訪也提及媽媽過世時，他已經40幾歲了，讓他一度萌生不再回台北的念頭，想好好留在金門過日子，講到一半，流氓阿德忍不住哽咽落淚。他覺得媽媽走掉，他的人生也沒有意義、可有可無，因為他只想留在金門跟媽媽好好地過後半輩子。

被問起最想跟媽媽說什麼？流氓阿德又哽咽了，他說他這輩子最無法跟媽媽講出的話，就是「阿母我愛你…」。

(中時電子報)