本屆金曲獎不僅紅毯吸睛，頒獎典禮本身更是精彩可期，除蔡依林、SHE、陳奕迅等「史上最豪華表演陣容」不容錯過外，歌王、歌后獎項競爭激烈，引人注目，其中台語歌后部分，李千那以《查某因仔》專輯入圍「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」，奪獎呼聲極高，而與之抗衡的有首度入圍金曲獎的歌壇大前輩蔡秋鳳，以及2010年勇奪最佳客語歌手獎、首度轉戰台語界的官靈芝，敵手還有電腦工程師出身的江惠儀以及實力派唱將張涵雅，最後由三度叩關金曲獎的江蕙儀拿下台語歌后獎座。

本屆金曲獎最佳台語女演唱人獎，由上屆「年度歌曲獎」得主盧廣仲及「台灣濱崎步」王彩樺「花甲母子檔」共同頒發，兩人在台上提及本次台語歌后入圍者皆來頭不小，競爭格外激烈，最終揭曉，由能唱能創作堪稱全能的江惠儀得獎，此前她已兩度入圍此獎項，終於在第三次擊敗強敵，登上台語歌后寶座。

擁有超高學歷、曾在知名電信企業擔任電腦工程師的江惠儀，在兼顧原本工作的情況下，堅持自己對音樂的熱愛，參加了歌唱選秀節目闖出知名度並出道，因此成為金曲台語歌王荒山亮的首位女弟子，這回她帶著全創作專輯《露螺》再次問鼎台語歌后寶座，已是第三次入圍的她終於奪獎，領獎時，江惠儀感謝家人、師父與公司支持，表示自己一直深思什麼是新台語歌及舊台語歌，認為音樂及語言都是台語的一部份，無論如何，她都期許自己能用最愛的台語歌，成為這個時代的見證人。

江惠儀回到後台受訪時，表示《露螺》是她第一張包辦創作跟製作的專輯，因此意義特別不同，她也透露自己投身音樂路但沒放棄本業，還一直在中華電信當工程師，因此特別感謝公司支持她追求夢想，江惠儀還提到媽媽有到現場支持，但此前其實也沒預料到她會得獎，理由是外界大多不是預測她會得獎，因此她趁此機會特別跟媽媽喊話，開心地說自己這回不僅入圍，還得獎了，她想讓媽媽知道，自己在做喜歡的事情，很樂在其中，也說不怕金曲魔咒，會堅持用台語歌，紀錄人生與心情。

(中時電子報)