第30屆金曲獎評審團獎王若琳（Joanna Wang）拿下，專輯《Modern Tragedy》從今年報名的2萬2千多件作品中脫穎而出，但頒獎當下大鬧烏龍，王若琳明明有出席卻不在座位上，只好由父親王治平代為從評審團主席陳珊妮手中接下獎座，並準備發表感言，王若琳又突然從後台衝出來領獎，她一頭霧水表示：「在台上從爸爸手上接到獎項是很特別的事情。」最後又把獎座獻給父親。在後台受訪時才坦言上台時根本不知領哪個獎項，王若琳笑言：「我跟大家一樣傻眼。」

由於該獎項往年都是在入圍當天公布名單，過去還有多屆從缺，上次獲獎者是2017年生祥樂團，今年意外選在頒獎典禮當天揭曉，甚至沒有放在官方流程中，對得獎者其實是一大驚喜，評審團肯定王若琳一直堅持個人方向、突破主流視野，但無奈頒獎時她恰巧在後台用餐，甚至沒有聽到陳珊妮喊出自己名字，看到經紀人突然手舞足蹈又拼命跺腳喊著：「得獎了！」才一路跟著工作人員衝上台。

王若琳表示自己首次在金曲獎獲獎，沒想到糊裡糊塗接過獎座：「我還沒搞清楚發生什麼事情，下台後才聽懂經紀人解釋！」因為她以為該張專輯僅入圍本屆最佳專輯製作人獎和最佳音樂錄影帶獎，未料拿到大獎，她表示非常驚喜，在後台終於有機會感謝共同製作專輯的夥伴和評審團。被問是否更有創作能量？她認真說：「得獎不是做音樂動力，當下的快樂才是真誠的指引！」

(中時 )